مصر تختتم استعداداتها لمواجهة الأردن بغيابات مؤثرة December 11, 2021 11:21 2:22 دقيقة أنهى المنتخب المصري تحضيراته لمواجهة نظيره الأردني في ربع نهائي مونديال العرب، الحصة الأخيرة شهدت غياب "أيمن أشرف" و"أحمد حجازي" و"محمود حمدي الونش" عن التدريبات الجماعية. تقارير إخبارية منتخب مصر منتخب الأردن كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة ليدز يحل ضيفاً على تشيلسي الذي يعاني دفاعياً 2:44 دقيقة جيرارد المدرب يعود إلى أنفيلد لمواجهة ليفربول 2:22 دقيقة مصر تختتم استعداداتها لمواجهة الأردن بغيابات مؤثرة 2:31 دقيقة اللمسات الأخيرة قبل لقاء المغرب والجزائر المرتقب 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة فاطمة سامورا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 1:09 دقيقة فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي 0:47 دقيقة علي مبخوت: "المنتخب القطري كان الأفضل" 1:09 دقيقة خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" 1:15 دقيقة فيليكس سانشيز يشيد باللاعبين وبالجماهير