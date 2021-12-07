وكان منتخب مصر ومنتخب الجزائر تعادلا بالنقاط (7 لكل منهما)، والأهداف (7 لكل منهما مقابل هدف مقبول)، لتترجح كفة مصر بفارق الإنذارات.

وستلعب مصر مع الأردن في ربع النهائي، فيما تواجه الجزائر منتخب المغرب في الدور عينه.

وسجل للجزائر محمد أمين توغال في الدقيقة 19 في شوط أول دانت فيه السيطرة للجزائر نسبياً، ولكن ردة فعل مصر في الشوط الثاني كانت قوية وسجلت التعادل عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء 60.

وتعرض لاعب الخضر ياسين تيطراوي للطرد بعد الخطأ الذي ارتكبه على مهند لاشين.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية المباراة بالتعادل وتأهل مصر باللعب النظيف.

- د 90 +4 طرد ياسين تيطراوي من الجزائر بعد تدخله على مهند لاشين.

- العربي الهلال السوداني يتلقى الإنذار الرابع للجزائر مصر تقبض على الصدارة الآن.

- التعادل بالإنذارات يعود بعد تلقي السولية الإنذار الثالث لمصر.

- التعادل بالأهداف 1-1 لكن مصر تكسب الأسبقية بتلقي لاعب منتخب الجزائر زكريا درازي الإنذار الثالث للخضر مقابل اثنين لمصر.

- هدف د 60 الحكم يعود للفار ليحتسب ركلة جزاء على منتخب الجزائر تسبب بها مسجل الهدف توغال على عمرو السولية فانبرى لها الأخير ونفذها بنجاح من تحت رايس مبولحي.

- د 55 مصر تضغط بكل قوتها لتعديل النتيجة.

- د 50 ياسين براهيمي كاد أن يضيف الثاني للجزائر من ركلة حرة مباشرة رائعة أعتقد الجميع أنها هدف لكنها هزت الشباك من الخارج.

- د 46 بداية الشوط الثاني بتسديدة يوسف بلايلي هزت الشباك من الخارج.

- المنتخب الجزائري يخسر جهود مهاجمه بونجاح بعد الإصابة التي تعرض لها نتيجة الاحتكاك مع الشناوي، قرب نهاية الشوط الأول فدخل مكانه قبل صافرة بداية الشوط الثاني الهلال العربي سوداني.

بعد اللعب لمدة 50 دقيقة (45 + 5 وقت بدل ضائع)، نهاية واحد من أجمل أشواط البطولة بتقدم الجزائر 1-0، وبأفضلية عدم تلقيها سوى إنذار واحد مقابل إنذارين لمصر.

- د 42 الشناوي يقف بوجه هجمة جزائرية خطيرة تدخل فيها بكرة مشتركة على بغداد بونجاح فأصيب الأخير بالرأس وتلقى العلاج.

- إنذار ثانٍ لمصر تلقاه حمدي فتحي، مقابل إنذار أول للجزائر ليوسف البلايلي.

- مصر في الدقائق الـ15 الأخيرة تقدم أفضل أداء لها في المباراة تضغط بحثاً عن التعادل.

- د 31 تبديل اضطراري ثانٍ لمصر بخروج أحمد حجازي ودخول أحمد ياسين بدلاً منه.

- د 23 عمرو السولية يسدد كرة قوية جداً لمصر تمر بجانب القائم الجزائري.

- هدف د 19 توغاي يفتتح التسجيل للجزائر بهدف من متابعة داخل الجزاء بعد كرة غيرت مسارها قدم أحمد فتوح.

- د 18 إنذار أول على منتخب مصر لأكرم توفيق يحرمه من المباراة القادمة بعد تدخله على براهيمي.

- د 09 المصري أيمن أشرف يخرج متأثراً بالإصابة ويدخل بدلاً منه مصطفى فتحي.

- 05 بداية قوية من طرف الجزائر، مباراة واعدة بلا شك تنتظر عشاق المنتخبين ومتابعي كأس العرب.

- 01 الحكم الأرجنتيني فاشوندو تيلو يطلق صافرة بداية اللقاء في ستاد الجنوب وسط حشود جماهيرية رائعة.