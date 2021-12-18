لا تفوّت مشاهدة مباراة الجزائر وتونس في بث مباشر التي تعد أهم مباريات اليوم.

وتعتبر مباراة الجزائر وتونس أهم وآخر مباريات بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر والتي شهدت تنظيماً لافتاً من البلد الذي يستعد لاستضافة كأس العالم بعد أقل من سنة من الآن.

ويترقب عشاق الكرة العربية في العالم أجمع مباراة تونس والجزائر نظراً لأنها المباراة الأقوى هذه السنة بالنسبة للمنتخبات العربية رغم غياب العديد من اللاعبين البارزين عن المنتخبين.

ويمكنكم إضافة إلى مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس والجزائر التعرف على الأرقام والإحصاءات والخريطة الحرارية الخاصة بالمباراة إضافة للعديد من التفاصيل المميزة من هنا

الجزائر وتونس - التغطية الخاصة

(80) فرصة خطيرة لتونس ولكن اللمسة الأخيرة تغيب داخل منطقة الجزاء.

10 دقائق فاترة من الجانبين وسط غياب الفرص الحقيقية وتركز اللعب في وسط الميدان.

(60) نعيم يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخطى مرمى مبولحي.

(57) تحسن جزائري ملحوظ في الشوط الثاني وتسديدة من بونجاح تجاور المرمى.

(53) مطالبات الجزائر بوجود ركلة جزاء لا تلقى قراراً من الحكم الألماني دانييل سيبرت بعد عودته لتقنية الفيديو.

(47) بن عيادة يجرب حظه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تخطئ مرمى تونس.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

(45+3) يوسف المساكني يظهر بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء تجاور مرمى مبولحي.

خمس دقائق على نهاية الشوط الأول بعد دقائق من التوقف بسبب توتر الأجواء بين بعض لاعبي المنتخبين.

(32) الدفاع يتدخل في الرمق الأخير ويبعد كرة ياسين براهيمي الخطيرة.

(30) يوسف بلايلي كاد يباغت معز حسن من ركلة ركنية لكن حارس تونس يبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.

(21) طيب مزياني يهدر بطريقة غريبة فرصة افتتاح التسجيل لصالح الجزائر بعد خطورة تونسية في الدقائق الفائتة.

(19) نعيم السليتي يسدد كرة قوية يتصدى لها رايس مبولحي ببراعة.

(18) بن عيادة يبعد الكرة من أمام سيف الدين الجزيري في اللحظة الأخيرة.

(14) أخطر فرص المباراة تأتي من ضربة رأس للنجم التونسي بلال العيفة اصطدمت بالعارضة.

خمس دقائق على انطلاق المباراة ولا يوجد محاولات خطيرة حتى اللحظة.

انطلاق المباراة.

البث المباشر لمباراة تونس والجزائر اليوم السبت 18 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة تونس والجزائر ستكون منقولة مباشرة على beIN SPORTS 1.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT وحسابنا في YouTube.