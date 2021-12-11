مباراة المغرب والجزائر | أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 27 – أخطر فرص اللقاء إلى الآن وليد الكرتي لاعب وسط أسود الأطلس دخل إلى منطقة الجزاء وانقض على كرة عرضية برأسه أخرجها بصعوبة مبولحي المتألق إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 25 – هدوء في نسق اللعب في ظل الاندفاع البدني الهائل والضغط المتواصل بين لاعبي المنتخبين في وسط الملعب.

الدقيقة 14 – الظهور الهجومي الأول للمنتخب المغربي. كرة عرضية أرضية انقض عليها وليد أزارو إلا أن رايس مبولحي حارس محاربي الصحراء كان الأسبق لها وأمسكها باقتدار.

الدقيقة 10 – المنتخب الجزائري يواصل أفضليته يوسف بلايلي انبرى لركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى أخرجها بصعوبة الحارس أنس الزنيتي.

الدقيقة 5 – بداية متحفظ من المنتخبين واللعب منحصر في وسط الملعب أغلب الوقت إلا أن الهجوم الجزائري هو الأكثر تحركاً وحصل على مخالفتين متتاليتين في نصف ملعب المنتخب المغربي.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء البرازيلي ويليتون سامبايو أطلق صافرته معلناً بداية الشوط الأول من المواجهة المثيرة بين المنتخبين المغربي والجزائري في ديربي شمال إفريقيا المرتقب، في ختام الدور ربع النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2021™.

مباراة المغرب والجزائر | تشكيلة المنتخبين

منتخب المغرب

منتخب الجزائر

مباراة المغرب والجزائر | كيفية المشاهدة

فرضت مباراة المغرب والجزائر نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين ولدخول مسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ إلى مرحلة خروج المغلوب مع الدور ربع النهائي.

ومشاهدة مباراة المغرب والجزائر فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

ويأمل منتخب المغرب في أن يواصل نتائجه اللافتة بعد أن أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتجاوز المهمة الصعبة للذهاب بعيداً في البطولة.

مباراة المغرب والجزائر - معلومات البث مباشر



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