ويتواجد المنتخب البحريني ضمن منتخبات المجموعة الأولي بجوار كل من المنتخب القطري ومنتخبي العراق وعُمان.
وسيفتتح المنتخب البحريني مبارياته بلقاء نظيره القطري غداً الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة ستقام على استاد البيت المونديالي.
ويتواجد المنتخب البحريني ضمن منتخبات المجموعة الأولي بجوار كل من المنتخب القطري ومنتخبي العراق وعُمان.
وسيفتتح المنتخب البحريني مبارياته بلقاء نظيره القطري غداً الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة ستقام على استاد البيت المونديالي.
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