ويتواجد المنتخب البحريني ضمن منتخبات المجموعة الأولي بجوار كل من المنتخب القطري ومنتخبي العراق وعُمان.

وسيفتتح المنتخب البحريني مبارياته بلقاء نظيره القطري غداً الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة ستقام على استاد البيت المونديالي.



