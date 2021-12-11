محمد شريف: "منتخب الأردن كان نداً قوياً" من قبل beIN SPORTS December 11, 2021 19:38 1:10 دقيقة أكد محمد شريف بأن المنتخب الأردني كان نداً قوياً للمنتخب المصري مشيداً بالعودة الرائعة التي قام بها منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز بالمباراة. مقابلات المنتخب المصري كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة يزن النعيمات: "قدمنا مباراة رائعة" 1:24 دقيقة عدنان حمد: " المنتخب الأردني لم يكن محظوظاً" 1:10 دقيقة محمد شريف: "منتخب الأردن كان نداً قوياً" 0:23 دقيقة المغرب 0 - 0 الجزائر: التغطية الخاصة 1:36 دقيقة أفشة: "سنلعب من أجل التتويج باللقب" 4:23 دقيقة تشيلسي يحقق فوزاً صعباً على ليدز يونايتد 6:16 دقيقة مصر تجتاز الأردن وتضرب موعداُ مع تونس 3:17 دقيقة صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا 3:52 دقيقة ستيرلينغ يسجل هدفه الـ100 ويمنح السيتي فوزاً صعباً 2:44 دقيقة ليدز يحل ضيفاً على تشيلسي الذي يعاني دفاعياً