مجيد بوقرة فخور بلاعبيه ويهدي التتويج للجزائريين من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 18:54 1:31 دقيقة أظهر مجيد بوقرة مدرب الخضر فخره الكبير بلاعبي منتخب بلاده الجزائر بعد تتويجه بلقب كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ بالفوز على تونس (2-0) في النهائي الذي جرى على ستاد البيت المونديالي. مقابلات منتخب الجزائر منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ مجيد بوقرة -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة أرسنال يحصن مركزه الرابع بفوز عريض على ليدز 5:01 دقيقة ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس العرب 2:39 دقيقة منتخب قطر يتسلم جائزة المركز الثالث 10:11 دقيقة أجواء كرنفالية خلال تتويج الجزائر بلقب كأس العرب 3:15 دقيقة تتويج منتخب تونس بالميداليات الفضية 1:35 دقيقة غيلان الشعلالي يشكر جماهير تونس على مساندتهم 1:15 دقيقة أمير سعيود يروي قصة هدفه الرائع على تونس 4:49 دقيقة براهيمي أفضل لاعب في كأس العرب والجزيري الهداف 1:31 دقيقة مجيد بوقرة فخور بلاعبيه ويهدي التتويج للجزائريين 1:57 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا قاتلوا ومنتخب الجزائر كبير