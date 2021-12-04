مباراة واعدة بين فلسطين والسعودية من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 10:14 2:16 دقيقة يواجه المنتخب الفلسطيني منتخب السعودية اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مباراةٍ يرفعُ فيها الطرفان شعارَ تصحيح ِالمسارِ. تقارير إخبارية المنتخب السعودي المنتخب الفلسطيني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة المنتخب المغربي يقترب من بلوغ ربع النهائي 2:16 دقيقة مباراة واعدة بين فلسطين والسعودية 2:52 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لونس 2:38 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد 3:10 دقيقة برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية 0:35 دقيقة كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس 1:02 دقيقة رانغنيك يكشف تواصل تشيلسي معه قبل مانشستر يونايتد 0:45 دقيقة علي مبخوت يشدد على قوة منتخب موريتانيا 0:49 دقيقة قمة خارج حدود التوقعات بين المغرب والأردن 2:29 دقيقة غسان معتوق يشيد بلاعبي منتخب سوريا