ليبيا تواجه السودان في تصفيات كأس العرب من قبل beIN SPORTS June 19, 2021 12:16 2:23 دقيقة يتنافس منتخبا ليبيا، والسودان، على إحدى البطاقاتِ السبع المؤهلة إلى بطولةِ كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ وذلك ضمن التصفياتِ التي تستضيفها الدوحة. تقارير إخبارية السودان منتخب ليبيا لكرة القدم كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة توقعات بفرض مزيد من التدابير الاحترازية في اليابان 2:23 دقيقة ليبيا تواجه السودان في تصفيات كأس العرب 3:10 دقيقة الوداد يستقبل كايزر تشيفس في ذهاب نصف النهائي 1:24 دقيقة بوغبا يتحدث عن مشاركة فرنسا في يورو 2020 3:17 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إسبانيا وبولندا 4:40 دقيقة فرنسا تواجه المجر بهدف ضمان التأهل إلى ثمن النهائي 3:17 دقيقة مباراة الترجي والأهلي - التغطية الخاصة 3:49 دقيقة مباراة البرتغال وألمانيا - التغطية الخاصة 1:02 دقيقة كوريا: "من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة" 1:03 دقيقة روميرو يشيد بما وجده من رفاقه في المنتخب