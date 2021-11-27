كيروش يؤكد على أهمية المشاركة في كأس العرب من قبل beIN SPORTS November 27, 2021 21:22 1:02 دقيقة قبل مغادرة المنتخب المصري إلى الدوحة للمشاركة في كأس العرب، عقد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن كأس العرب بطولةٌ مهمة سيحاول فيها أن يرتقي بمستوى الفراعنة من أجل التحضير أكثر للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة كيروش يؤكد على أهمية المشاركة في كأس العرب 0:52 دقيقة برشلونة يعود بفوز ثمين من معقل فياريال 0:59 دقيقة استمرار غياب فيراتي عن تشكيلة سان جيرمان 0:51 دقيقة جيرارد يواصل انطلاقته الرائعة مع أستون فيلا 0:30 دقيقة فالنسيا يواصل نتائجه المخيّبة 4:35 دقيقة ليفربول يضرب بقوة مجدداً ويهزم ساوثهامبتون برباعية 0:45 دقيقة سلتا فيغو يعود بالفوز من أرض ألافيس 4:15 دقيقة أرسنال ينجز المهمة بنجاح أمام نيوكاسل 3:04 دقيقة مواصلة توافد المنتخبات العربية إلى الدوحة 1:58 دقيقة مندي يعتبر سيسي رجل المرحلة بالنسبة لمنتخب السنغال