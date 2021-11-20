وشهدت القائمة استدعاء وجوه جديدة، أبرزها مروان داوود الظهير الأيسر لإنبي، وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم من فيوتشر الصاعد حديثاً للدوري المصري، وحسين فيصل لاعب سموحة وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، إلى جانب محمد عبد المنعم من فاركو.

واستبعد كيروش محمد أبو جبل حارس الزمالك، وزميليه في الفريق طارق حامد ومحمود علاء، وأحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة السعودي بعد رفض ناديه مشاركته في البطولة، ورباعي الأهلي حسين الشحات وحسام حسن وصلاح محسن وياسر إبراهيم، وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

كما تم استبعاد لاعبي بيراميدز لارتباط ناديهم بمباراتي دور الـ32 في كأس الاتحاد الافريقي أمام "إيه إس مانياما" بطل الكونغو الديموقراطية.

وقال كيروش إن "الاختيارات تمت بعد متابعة مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري، وروعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعداداً للارتباطات المستقبلية وإسهاماً في اتساع قاعدة المنتخب"، وجاءت على النحو التالي:



- حراسة المرمى:

محمد الشناوي، محمود جاد، ومحمد صبحي



-الدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم، ومروان داوود.



-الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، إمام عاشور، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، محمد مجدي "أفشة"، مصطفى فتحي، وأحمد سيد "زيزو".



-الهجوم:

محمد شريف، مروان حمدي، أسامة فيصل، وحسين فيصل.



وتقام كأس العرب في قطر بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً، فيما وقعت مصر ضمن المجموعة الرابعة مع الجزائر، لبنان والسودان.