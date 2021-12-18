روح عربية أصيلة تدفقت بغزارة بين الجماهير، منذ الافتتاح ومع نشيد عروبي واحد عُزف في قطر، البلد الذي يودع إخوته العرب اليوم ليستقبل كأس العالم بعد أقل من عام.

بين بكاء خاسر وفرح فائز، بين حسرة ضياع فرصة، وجنون هدف في الثواني الأخيرة...مباريات ريانة بالإثارة، وجماهير شكلت لوحات مبهرة جعلت الفيفا بالفعل يبدو فرحاً وفخوراً بوضع مظلته على البطولة لأول مرة.

19 يوماً للتاريخ، وكأس تكاد تنطق من جمالها، وذكريات لن تنضب سريعاً لا على العشب الزاهي ولا في البال.

كأس العرب 2021 في قطر تسدل ستارها ... لتشعل الذاكرة بلحظات لا تُطفئ أبداً...