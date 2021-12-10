قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة December 10, 2021 09:47 2:15 دقيقة قمة خليجية منتظرة تلك التي ستجمع بين منتخبِ قطر صاحب الضيافة و نظيره الإماراتي ضمن مواجهات ربع نهائي كأس العرب فيفا قطر ألفين وواحد وعشرين. تقارير إخبارية منتخب قطر منتخب الإمارات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة 2:39 دقيقة تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي 0:43 دقيقة كيميش يغيب عن بايرن ميونيخ مجدداً 0:56 دقيقة أنشيلوتي يشدد على أهمية فوز ريال مدريد بالديربي 5:31 دقيقة فوز معنوي لسيلتك على ريال بيتيس 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:02 دقيقة وست هام ينهزم أمام دينامو زغرب 3:09 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة لاتسيو أمام غلطة سراي 0:32 دقيقة بونجاح يشارك في حصة تدريبية قبل مواجهة المغرب 2:45 دقيقة موقعة ليون وغلاسكو تنتهي بالتعادل