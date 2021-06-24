انضمّ المنتخب الفلسطيني لركب المتأهلين إلى نهائيات مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™، بعدما أثقل شباك منتخب جزر القمر 5-1 الخميس في اللقاء الذي جمعهما على استاد جاسم بن حمد ضمن الدور التمهيدي المؤهل للبطولة المرتقبة.

وتناوب على تسجيل أهداف "الفدائيين" كل من ليث خروب (35) وعدي الدباغ (42) وتامر صيام (56) و(72) وإسلام البطران (81) في حين وقّع جوموي موسى هدف منتخب جزر القمر الوحيد (5).

والتحق المنتخب الفلسطيني بالمجموعة الثالثة التي تضمّ المغرب والسعودية والأردن.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.