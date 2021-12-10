فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 23:38 1:09 دقيقة تحدّث المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عن الأسباب التي أدت لهزيمة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري صفر-5 في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات المنتخب الإماراتي بيرت فان مارفيك كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة فاطمة سامورا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 1:09 دقيقة فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي 0:47 دقيقة علي مبخوت: "المنتخب القطري كان الأفضل" 1:09 دقيقة خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" 1:15 دقيقة فيليكس سانشيز يشيد باللاعبين وبالجماهير 1:34 دقيقة عبد العزيز حاتم يتحدّث عن فوز المنتخب القطري 0:59 دقيقة حضور جماهيري تاريخي في مباراة قطر والإمارات 5:22 دقيقة المنتخب القطري يفوز بخماسية ويبلغ نصف النهائي 3:05 دقيقة غريميو يودع دوري النخبة البرازيلي 0:40 دقيقة غوارديولا مدرب شهر نوفمبر في إنكلترا