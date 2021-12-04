عموتة يشيد بأداء لاعبيه من قبل beIN SPORTS December 4, 2021 13:47 1:11 دقيقة أشاد مدرب المنتخب المغربي الحسين عموتة بأداء لاعبيه عقب فوز أسود الأطلس على المنتخب الأردني 4-صفر. مقابلات المنتخب المغربي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 3:44 دقيقة الجزائر تتغلّب على لبنان بصعوبة 1:12 دقيقة عدنان حمد: "كنا نعي صعوبة مواجهة المنتخب المغربي" 1:11 دقيقة عموتة يشيد بأداء لاعبيه 3:31 دقيقة المنتخب المغربي يقترب من بلوغ ربع النهائي 1:55 دقيقة NBA - ووريرز ينهي سلسلة من 18 فوزاً متتالياً لصنز 2:16 دقيقة مباراة واعدة بين فلسطين والسعودية 2:52 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لونس 2:38 دقيقة ريال مدريد ينشد الفوز من بوابة ريال سوسييداد 3:10 دقيقة برشلونة يستضيف ريال بيتيس في مباراة قوية 0:35 دقيقة كراوتيا تقصي صربيا من كأس ديفيس