عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 19:07 1:12 دقيقة أكد الحسين عموتة مدرب المغرب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فلسطين أن الإرادة التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون هي جزء من الأساسيات التي تعتبر المفتاح الذي سيقود أسود الأطلس بعيدا في البطولة. المنتخب المغربي لكرة القدم كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ الحسين عموتة -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت 0:58 دقيقة عبد العزيز حاتم: "مباراة صعبة" 1:15 دقيقة سانشيز: خضنا مباراة قوية أمام منتخب جيد 0:49 دقيقة البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" 1:12 دقيقة عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين 0:53 دقيقة الشّغيل فخور باللعب على ملاعب كأس العالم 4:06 دقيقة المنتخب القطري يستهل مشواره بالفوز على البحرين 30:48 دقيقة حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:16 دقيقة إنفانتينو منبهر بإستاد البيت ويشيد بالتنظيم 4:39 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب فلسطين