عموتة يتحدّث عن فوز المنتخب المغربي من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 19:41 1:27 دقيقة أكد الحسين عموتة أن المنتخب المغربي استحق الفوز بالمباراة أمام فلسطين مشدداً على أهمية الانتصار الذي سيعطي اللاعبين الثقة اللازمة لقادم المواجهات. مقابلات المنتخب المغربي كأس العرب FIFA قطر 2021™ الحسين عموتة -آخر الفيديوهات 1:27 دقيقة عموتة يتحدّث عن فوز المنتخب المغربي 3:03 دقيقة المنتخب المغربي يحقق الفوز على المنتخب الفلسطيني 0:46 دقيقة الشناوي: "أضعنا العديد من الفرص" 0:42 دقيقة مصطفى مطر حارس منتخب لبنان: "قدمنا كل ما لدينا" 2:25 دقيقة المنتخب المصري يتغلّب على نظيره اللبناني بصعوبة 1:04 دقيقة ليبرون جيمس يدخل الحجر الصحي 1:44 دقيقة الرجوب يشيد بحفل افتتاح كأس العرب FIFA قطر 2021™ 1:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الأمين العام للاتحاد العربي 0:33 دقيقة إصابة الدولي التونسي حمزة المثلوثي بكورونا 4:49 دقيقة منتخب الجزائر يتخطى نظيره السوداني برباعية نظيفة