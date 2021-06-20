افتتح محسن الغسّاني التسجيل لمنتخب عمان عند الدقيقة 12، وتحصَّل العمانيون على ركلة جزاءٍ أضافوا منها الهدف الثاني بعد أن نفذها صلاح اليحيائي بنجاح في الدقيقة 36، قبل أن يقلص أبيل يلي النتيجة للصومال عند الدقيقة 54.

