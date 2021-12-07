عدنان حمد: " أنا سعيد بهؤلاء الأبطال" من قبل beIN SPORTS December 7, 2021 18:50 1:27 دقيقة عبّر المدرب عدنان حمد عن سعادته بما قدمه لاعبوا المنتخب الأردني عقب فوزهم على المنتخب الفلسطيني في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة. مقابلات عدنان حمد المنتخب الأردني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة الجزائر (1) ومصر (0) – التغطية الخاصة 1:02 دقيقة البواردي: اكتسبنا الخبرة من المشاركة في البطولة 3:19 دقيقة المغرب يكمل الدور الأول بتحقيق الفوز الثالث 1:27 دقيقة عدنان حمد: " أنا سعيد بهؤلاء الأبطال" 2:02 دقيقة إدريس فتوحي: رغم تأهلنا...المدرب طلب منا الفوز 1:34 دقيقة دبوب: "نتيجة لا تعكس الأداء" 6:14 دقيقة المنتخب الأردني يحجز مقعداً في ربع النهائي 2:35 دقيقة السد القطري يعين الإسباني خافي غراثيا مدربا للفريق 0:48 دقيقة نجم شيكاغو بولز يدخل الحجر الصحي 5:50 دقيقة مواجه محتدمة على التأهل بين الأردن وفلسطين