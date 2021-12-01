عدنان حمد: "أنا راضٍ بالأداء" من قبل beIN SPORTS December 1, 2021 22:36 0:56 دقيقة أكد المدرب العراقي لمنتخب الأردن عدنان حمد بأنه راضٍ بأداء منتخب النشامى مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى. مقابلات عدنان حمد المنتخب الأردني كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة صلاح يكشف عن طموحاته القادمة مع ليفربول 3:16 دقيقة نيس يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 4:43 دقيقة ليفربول يحسم الديربي بفوز كبير على إيفرتون 0:40 دقيقة الحمدان: "كنا نطمح لتحقيق الفوز" 0:56 دقيقة عدنان حمد: "أنا راضٍ بالأداء" 3:48 دقيقة المنتخب الأردني ينتصر على نظيره السعودي 1:27 دقيقة عموتة يتحدّث عن فوز المنتخب المغربي 3:03 دقيقة المنتخب المغربي يحقق الفوز على المنتخب الفلسطيني 0:46 دقيقة الشناوي: "أضعنا العديد من الفرص" 0:42 دقيقة مصطفى مطر حارس منتخب لبنان: "قدمنا كل ما لدينا"