طرح تذاكر المباريات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 22:30 0:53 دقيقة أعلنت اللّجنـة المنظمّة لبطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™عن طرح تذاكر المباريات المؤهّلة لنهائيّات البطولة اليوم الثلاثاء والتي يستضيفـها كلّ من استاد خليفة الدولي واستاد جاسم بن حمد بنادي السدّ. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة روميرو: "قدمنا مباراة كبيرة" 3:58 دقيقة منتخب باراغواي يقلب الطاولة على بوليفيا 1:59 دقيقة شاهد كل ما فعله ميسي أمام تشيلي 1:39 دقيقة جوليو سيزار يشيد بحارس منتخب الأرجنتين 1:24 دقيقة سيزار: "جماعية الأرجنتين اختفت في الشوط الثاني" 1:09 دقيقة سكالوني: "استحقينا الفوز" 2:39 دقيقة برافو يتحدّث عن عدم صده لكرة ميسي 1:03 دقيقة مارتينيز: "نحن نتحسن من مباراة إلى أخرى" 0:52 دقيقة فيدال: "أنا بخير" 1:22 دقيقة ميسي: "كان علينا الاستحواذ أكثر على الكرة"