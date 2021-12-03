وانتصر منتخب سوريا على منافسه التونسي 2-0 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمسابقة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™.

وسجّل أوليفر كاسكاو هدف منتخب سوريا الأول مبكراً مع الدقيقة الرابعة قبل أن يباغت محمد عنز المنتخب التونسي مع أول دقيقتين من الشوط الثاني بتسديدة رائعة.

وعانى منتخب تونس من طرد محمد علي بن رمضان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقرأ الروماني تيتا فاليرو منافسه بشكل جيّد للغاية بعدم ترك المساحات والاعتماد على الكرات المرتدة والتسديد من خارج منطقة الجزاء فيما لم يجد الخاسر أي حلول رغم أفضليته في الاستحواذ.

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى ثلاث نقاط محققاً فوزه الأول في البطولة ليعزز آماله في الوصول إلى ربع النهائي بعدما كبّد منتخب تونس الخاسرة الأولى الذي توقف رصيده عند ثلاث نقاط أيضاً لكنه يتفوق على منتخب سوريا بفارق الأهداف.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة بست نقاط بعد فوزه على موريتانيا بهدف نظيف ولم يضمن أي فريق حتى الآن التأهل وحتى موريتانيا لم تخرج رغم عدم امتلاكها لأي نقطة.

وغاب عن منتخب سوريا الكثير من اللاعبين الأساسيين لأسباب مختلفة مثل إياز عثمان وعبدالرحمن ويس ومحمود المواس وعمر السومة وعمر خريبين، كما غاب عن منتخب تونس وهبي الخزري وإلياس سخيري والعديد من الأسماء البارزة.