وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة قطر والعراق في ختام دور مجموعات كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، شدّد كل من مدرب قطر ونظيره العراقي على صعوبة المواجهة.



بدوره أشاد مدرب المنتخب العراقي جيلكو بيتروفيتش باللاعب محمد قاسم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية العمل الجماعي، كما نوّه إلى أنّ مواجهة قطر هي الأكثر أهمية، وأنهم مستعدين لها.