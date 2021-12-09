سانشيز: مطالبون بإثبات أنفسنا من قبل beIN SPORTS December 9, 2021 16:38 0:54 دقيقة قبل مواجهة الإمارات في ربع نهائي كأس العرب FIFA قطر 2021™، قال فيليكس سانشيز مدرب المنتخب القطري إن فريقه مطالب بإثبات نفسه على أرض الملعب، من أجل تحقيق الفوز والتأهل. مقابلات منتخب قطر فيليكس سانشيز كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة سانشيز: مطالبون بإثبات أنفسنا 8:02 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعمان قبل مواجهة تونس 5:15 دقيقة الكبير يطالب لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب 0:48 دقيقة بنعطية يعلن اعتزاله اللعب نهائياً 0:45 دقيقة سبورت تؤكد تأنيب تشافي للاعبي برشلونة 1:05 دقيقة خبر خروج برشلونة يسيطر على عناوين الصحف الإسبانية 1:44 دقيقة قمة حاسمة بين نابولي وليستر 1:22 دقيقة بونجاح جاهز للقمة المرتقبة أمام المغرب 0:41 دقيقة بيليه يعود إلى المستشفى 0:39 دقيقة تعيين موريسمو مديرة لبطولة رولان غاروس