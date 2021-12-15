سانشيز: ليس لدي ما أنتقد به اللاعبين من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 22:30 0:53 دقيقة شرح الإسباني فيلكس سانشيز مدرب العنابي ما حدث في مباراة قطر والجزائر والتي انتهت بفوز وتأهل الخضر إلى نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™، مؤكداً على أنه لا يملك ما ينتقد به لاعبيه. مقابلات منتخب الجزائر منتخب قطر فيليكس سانشيز كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة عبد الكريم حسن: " أضعنا فرصة سانحة لبلوغ النهائي" 1:03 دقيقة الراوي: "لم يحالفنا الحظ" 1:28 دقيقة بوقرة سعيد بالفوز وبإسعاد الجماهير الجزائرية 0:53 دقيقة سانشيز: ليس لدي ما أنتقد به اللاعبين 1:59 دقيقة لوكاكو يشيد بجاهزية ملاعب كأس العالم 4:04 دقيقة الجزائر تضرب موعداً مع تونس في نهائي كأس العرب 0:55 دقيقة كيروش: "المنتخب الأكثر حظاً حسم المباراة" 1:31 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا تحدّوا الصعوبات 1:09 دقيقة فرجاني ساسي: "نستحق الفوز" 1:11 دقيقة المساكني: "قدمنا أداءً رجولياً"