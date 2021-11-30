رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت من قبل beIN SPORTS November 30, 2021 20:47 1:11 دقيقة عبر أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن إعجابه بملعب البيت المونديالي، مشيرا إلى أن هذه البطولة بروفة قبل عام على المونديال و متمنيا في القت ذاته التوفيق لقطر في تنظيم المونديال . استاد البيت كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة رئيس الاتحاد الكويتي يعبر عن إعجابه باستاد البيت 0:58 دقيقة عبد العزيز حاتم: "مباراة صعبة" 1:15 دقيقة سانشيز: خضنا مباراة قوية أمام منتخب جيد 0:49 دقيقة البهداري: "مواجهة المغرب تشكل تحدياً مهماً لنا" 1:12 دقيقة عموتة يشدد على الالتزام قبل مواجهة فلسطين 0:53 دقيقة الشّغيل فخور باللعب على ملاعب كأس العالم 4:06 دقيقة المنتخب القطري يستهل مشواره بالفوز على البحرين 30:48 دقيقة حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:16 دقيقة إنفانتينو منبهر بإستاد البيت ويشيد بالتنظيم 4:39 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب فلسطين