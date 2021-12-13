رئيس الاتحاد الجزائري يتحدث عن طموحات محاربي الصحراء من قبل beIN SPORTS December 13, 2021 20:43 1:49 دقيقة قال شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن بلوغ المربع الذهبي من مونديال العرب يمثل إنجازاً مميزاً لكن الطموح والهدف من خوض البطولة "رغم صعوبته" هو التتويج باللقب. مقابلات منتخب الجزائر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة المنتخب الجزائري يطمح إلى التتويج بكأس العرب 0:46 دقيقة تفاقم الإصابات بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي 0:39 دقيقة آيندهوفن يرتقي إلى صدارة الدوري الهولندي 1:53 دقيقة فينغر يُشيد بالمستوى الفني لبطولة كأس العرب 3:09 دقيقة كأس العرب تثبت استعداد قطر الكامل لتنظيم المونديال 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي 1:56 دقيقة القصة الكاملة للخطأ الذي حدث في قرعة الأبطال 3:49 دقيقة لماذا اعترض ريال مدريد على قرار إعادة سحب القرعة؟ 0:45 دقيقة باريس وريال في قمة مواجهات ثمن نهائي أبطال أوروبا 0:35 دقيقة برشلونة يصطدم بنابولي في ملحق الدوري الأوروبي