دبوب: "نتيجة لا تعكس الأداء" من قبل beIN SPORTS December 7, 2021 18:44 1:34 دقيقة أكد المدرب التونسي مكرم دبوب بأن المنتخب الفلسطيني قدم أداءً كبيراً أمام المنتخب الأردني مشدداً على الأخطاء الفردية التي تلاحق منتخب "الفدائي" منذ بداية البطولة. مقابلات المنتخب الفلسطيني كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ مكرم دبوب -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة مباراة الجزائر (1) ومصر (0) – التغطية الخاصة 1:02 دقيقة البواردي: اكتسبنا الخبرة من المشاركة في البطولة 3:19 دقيقة المغرب يكمل الدور الأول بتحقيق الفوز الثالث 1:27 دقيقة عدنان حمد: " أنا سعيد بهؤلاء الأبطال" 2:02 دقيقة إدريس فتوحي: رغم تأهلنا...المدرب طلب منا الفوز 1:34 دقيقة دبوب: "نتيجة لا تعكس الأداء" 6:14 دقيقة المنتخب الأردني يحجز مقعداً في ربع النهائي 2:35 دقيقة السد القطري يعين الإسباني خافي غراثيا مدربا للفريق 0:48 دقيقة نجم شيكاغو بولز يدخل الحجر الصحي 5:50 دقيقة مواجه محتدمة على التأهل بين الأردن وفلسطين