خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" من قبل beIN SPORTS December 10, 2021 23:03 1:09 دقيقة أكد خوخي بوعلام بأن المنتخب القطري كان جاهزاً لهذه المواجهة مهدياً الهدف الذي سجله للجماهير التي ساندت العنابي من مدرجات ستاد البيت المونديالي في مدينة الخور. مقابلات المنتخب القطري خوخي بوعلام كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة فاطمة سامورا في حديث خاص لـ beIN SPORTS 1:09 دقيقة فان مارفيك يفسر أسباب هزيمة المنتخب الإماراتي 0:47 دقيقة علي مبخوت: "المنتخب القطري كان الأفضل" 1:09 دقيقة خوخي بوعلام: "كنا على أتم الاستعداد لهذه المباراة" 1:15 دقيقة فيليكس سانشيز يشيد باللاعبين وبالجماهير 1:34 دقيقة عبد العزيز حاتم يتحدّث عن فوز المنتخب القطري 0:59 دقيقة حضور جماهيري تاريخي في مباراة قطر والإمارات 5:22 دقيقة المنتخب القطري يفوز بخماسية ويبلغ نصف النهائي 3:05 دقيقة غريميو يودع دوري النخبة البرازيلي 0:40 دقيقة غوارديولا مدرب شهر نوفمبر في إنكلترا