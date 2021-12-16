حكيمي يشيد بالتنظيم القطري لكأس العرب من قبل beIN SPORTS December 16, 2021 19:39 0:58 دقيقة أشاد الدوليّ المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي بالتنظيم القطري لكأس العرب وعبّر عن أسفه لخروج أسود الأطلس من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الجزائر. مقابلات باريس سان جيرمان أشرف حكيمي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 5:11 دقيقة ليفربول يجتاز عقبة نيوكاسل وصلاح يواصل الإبهار 3:48 دقيقة إيفرتون يفرض التعادل على تشيلسي 18:00 دقيقة آخر أخبار المنتخب الجزائري قبل نهائي كأس العرب 0:21 دقيقة نادي الاتحاد السعودي يتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله 0:33 دقيقة تأجيل أربع مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز 11:23 دقيقة آخر أخبار المنتخب التونسي قبل نهائي كأس العرب 1:01 دقيقة نادي قطر يعلن رسمياً فسخ عقد بلايلي بالتراضي 0:58 دقيقة حكيمي يشيد بالتنظيم القطري لكأس العرب 1:26 دقيقة الجمعية العمومية تؤكد إقامة خليجي 25 في العراق 0:39 دقيقة النصر يحسم ديربي الرياض