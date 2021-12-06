حسن الهيدوس يتحدث عن لقاء العراق وعن مباراة الإمارات القادمة من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 22:48 1:06 دقيقة تحدث لاعب المنتخب القطري حسن الهيدوس عن التغييرات التي حدثت في تشكيلة العنابي بلقاء العراق، وتطرق للقاء القادم في ربع النهائي ضد الإمارات في كأس العرب 2021™. مقابلات منتخب العراق حسن الهيدوس منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر 2021™ -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة الهيدوس يتحدث عن لقاء العراق وعن مباراة الإمارات 0:48 دقيقة خالد الهاجري: "كنا في قمة التركيز" 2:48 دقيقة بشار رسن يتحدث عن الخسارة مع قطر 1:03 دقيقة فيليكس سانشيز: أقدر دعم الجماهير والأداء كان رائعا 5:54 دقيقة العلامة الكاملة لقطر والعراق يودع كأس العرب 4:31 دقيقة منتخب عُمان يقتنص تأهلاً مستحقاً إلى ربع النهائي 2:32 دقيقة إنفانتينو يؤكد فخر الفيفا بتبني بطولة كأس العرب 1:32 دقيقة حارس الإمارات: "قدمنا مباراة جيدة والقادم أفضل" 2:46 دقيقة الكبيّر يعبّر عن فرحته بالتأهل ويشيد بأداء فريقه 2:55 دقيقة تونس تفوز على الإمارات وتعبران معاً لربع النهائي