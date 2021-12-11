جماهير البطولة تشيد بإيجابيات بطاقة المشجع من قبل AFP December 11, 2021 21:14 2:30 دقيقة أشادت الجماهيرُ الحاضرة لبطولة كأس العرب بفكرة بطاقة المشجع (هيا)، والتي أكملت مرحلتَها الأولى في النصف الأول من البطولة، وبقيت اختيارية في النصف المتبقي منها، على أن تُدرسَ بشكل أوسعَ قبل تطبيقيها الرسمي في البطولات القادمة. تقارير إخبارية كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة بوقرة يهنئ لاعبي الجزائر ويشيد بالمنتخب المغربي 1:00 دقيقة البلايلي يهدي هدفه الرائع للشعب الجزائري 0:50 دقيقة بانون: دفعنا ضريبة عدم التركيز في بداية المباراة 5:31 دقيقة المنتخب الجزائري يصعد إلى نصف نهائي كأس العرب 1:47 دقيقة الحسين عموتة: لكم نقدم المستوى المطلوب 0:35 دقيقة مونبلييه يحقق يفوز برباعية على بريست 2:31 دقيقة كريستيانو رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد 2:30 دقيقة جماهير البطولة تشيد بإيجابيات بطاقة المشجع 1:08 دقيقة يزن النعيمات: "قدمنا مباراة رائعة" 1:24 دقيقة عدنان حمد: " المنتخب الأردني لم يكن محظوظاً"