ضرب المنتخب التونسي بقوّة في مستهل مشاركته الأولى في كأس العرب لكرة القدم منذ 1988، وذلك بفوزه الكبير على نظيره الموريتاني 5-1، الثلاثاء على استاد أحمد بن علي بالريان في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وبعدما توّج بلقب النسخة الأولى عام 1963 في بيروت، غاب المنتخب التونسي عن المشاركة في كأس العرب، حتى عام 1988 في الأردن حين خرج من الدور الأول.

وحقق التونسيون، المتأهلون إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بداية موفقة على حساب موريتانيا التي سبق لها مواجهة "نسور قرطاج" في تصفيات المونديال القطري، فخسرت صفر-3 ذهاباً وتعادلت في الإياب سلباً الشهر الماضي.

وتناوب على تسجيل أهداف نسور قرطاج كل من سيف الدين الجزيري (39 و45+2) وفراس بالعربي (42 و50) ويوسف المساكني (90+1) في حين وقّع مولاي أحمد خليل (45+12 من ركلة جزاء) هدف "المرابطين" الوحيد.

وتقام منافسات كأس العرب في نسختها الحالية في قطر برعاية الاتحاد الدولي "فيفا" لأول مرة.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: تونس (5-1) موريتانيا

الدقيقة 90+1: يوسف المساكني يوقّع الخامس لمصلحة تونس بعد مجهود مميّز من ياسين الشيخاوي (5-1).

الدقيقة 88: المساكني يمرّ بجانب تسجيل الهدف الخامس !

محاولات متكرّرة من لاعبي المنتخب التونسي لزيادة الغلّة دون نتيجة.

ياسين الشيخاوي يعوّض سيف الدين الجزيري (78).

سيطرة شبه مطلقة لنسور قرطاج إلى حدود الدقيقة 70.

يوسف المساكني وغيلان الشعلالي ينضمان لتشكيلة تونس (69).

نعيم السليتي وعلي معلول يعزّزان صفوف نسور قرطاج بدلاً من حنبعل المجبري وفخر الدين بن يوسف (64). مدرب تونس منذر الكبير يلعب أوراقه الهجومية في الشوط الثاني.

الدقيقة 60: محمد سويعد يحاول من خارج منطقة الجزاء لمصلحة موريتانيا.

الدقيقة 50: متوسط الميدان الهجومي التونسي فراس بالعربي يبصم على الثنائية ويرفع النتيجة لأربعة أهداف لواحد (4-1).

الدقيقة 49: حنبعل المجبري يسدّد بقوّة من خارج منطقة الجزاء لكن كرته كانت خارج مرمى موريتانيا.

المنتخب الموريتاني مطالب بالعودة في نتيجة اللقاء بينما سيعمل نظيره التونسي على تأمين النقاط الثلاث.

بداية الشوط الثاني: تونس (3-1) موريتانيا

نهاية الشوط الأول: تونس (3-1) موريتانيا

الدقيقة 45+12: الحكم الإيراني علي رضا فغاني يعلن ركلة جزاء لمصلحة موريتانيا بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR". مولاي أحمد خليل يقلّص الفارق (3-1).

محاولات موريتانية لتذليل الفارق دون نتيجة.

الدقيقة 45+2: الجزيري يسجّل ثاني أهدافه وثالث أهداف تونس أمام موريتانيا بلمسة جميلة (3-0).

الدقيقة 42: فراس بالعربي يوقّع ثاني أهداف المباراة بتسديدة مخادعة (2-0).

الدقيقة 39: سيف الدين الجزيري يوقّع أول أهداف المباراة بتصويبة قوية رائعة داخل منطقة الجزاء (1-0). المهاجم التونسي يبصم على أول أهداف كأس العرب FIFA قطر 2021™.

الدقيقة 37: رأسية تانجي على القائم الأيمن للحارس بن مصطفى !

الدقيقة 33: با أداما يهدر فرصة ذهبية لموريتانيا رغم موقعه المناسب للتسجيل.

الدقيقة 31: الجزيري يسدّد بقوّة والحارس دياو في أول اختبار جدّي يقف سداً منيعاً أمام نسور قرطاج.

ضغط تونسي واضح على خط دفاع موريتانيا لكن التسرّع ويقظة الموريتانيين حالا دون افتتاح التسجيل.

الدقيقة 24: الجزيري يهدّد مرمى "المرابطين" دون تجسيم.

تغيير اضطراري بسبب الإصابة بخروج حارس مرمى موريتانيا الأساسي بابكر ديوب وتعويضه بزميله ناموري دياو (22).

إصابة حارس مرمى المنتخب الموريتاني بابكر ديوب (17).

الدقيقة 16: رأسية بن يوسف على العارضة ! تونس تقترب من التسجيل.

الدقيقة 14: حارس مرمى تونس فاروق بن مصطفى يتألّق أمام تسديدة بسام المخادعة.

أفضلية تونسية في بداية الموقعة الحماسية.

الدقيقة 8: محاولة جديدة من سيف الدين الجزيري لكن الحارس بابكر ديوب يستأسد.

الدقيقة 7: فراس بالعربي وجهاً لوجه مع حارس مرمى موريتانيا يهدر فرصة افتتاح النتيجة لنسور قرطاج.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

تشكيلة تونس

تشكيلة موريتانيا

الحكم الإيراني علي رضا فغاني حكماً للموقعة المرتقبة.

استاد أحمد بن علي مسرحاً لمباراة تونس وموريتانيا.