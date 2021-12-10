تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي December 10, 2021 09:47 2:39 دقيقة بعدما أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية يواجه المنتخب التونسي نظيره العُماني وعينه على مقعدٍ في نصفِ نهائيّ كأس العرب. تقارير إخبارية المنتخب العماني منتخب تونس كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة قطر والإمارات في قمة خليجية منتظرة 2:39 دقيقة تونس تبحث عن تجاوز عُمان القوية في ربع النهائي 0:43 دقيقة كيميش يغيب عن بايرن ميونيخ مجدداً 0:56 دقيقة أنشيلوتي يشدد على أهمية فوز ريال مدريد بالديربي 5:31 دقيقة فوز معنوي لسيلتك على ريال بيتيس 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 3:02 دقيقة وست هام ينهزم أمام دينامو زغرب 3:09 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة لاتسيو أمام غلطة سراي 0:32 دقيقة بونجاح يشارك في حصة تدريبية قبل مواجهة المغرب 2:45 دقيقة موقعة ليون وغلاسكو تنتهي بالتعادل