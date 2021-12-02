تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري قبل مواجهة نظيره العماني من قبل beIN SPORTS December 2, 2021 14:41 3:44 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري قبل مواجهة نظيره العماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. مقابلات المنتخب القطري كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 6:20 دقيقة المؤتمر الصحافي لفان مارفيك وطحنون الزعابي 9:43 دقيقة المؤتمر الصحافي لتيتا فاليريو وإبراهيم عالمة 8:55 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب "المرابطين" 3:44 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المنتخب القطري 2:50 دقيقة اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية 1:00 دقيقة غرافينا: "مهمة إيطاليا ستكون معقدة" 2:49 دقيقة برينتفورد ضيفاً على توتنهام 2:58 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأرسنال 1:49 دقيقة NBA - أنتيتوكونمبو يقود باكس للفوز على هورنتس