تتويج منتخب قطر بالميداليات البرونزية من قبل beIN SPORTS December 18, 2021 19:43 2:39 دقيقة تسلم لاعبو منتخب قطر الميداليات البرونزية بعد إحرازهم المركز الثالث بالفوز على مصر بركلات الترجيح كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™. تقارير إخبارية منتخب قطر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 4:52 دقيقة أرسنال يحصن مركزه الرابع بفوز عريض على ليدز 5:01 دقيقة ملخصات وأهداف جميع مباريات كأس العرب 2:39 دقيقة منتخب قطر يتسلم جائزة المركز الثالث 10:11 دقيقة أجواء كرنفالية خلال تتويج الجزائر بلقب كأس العرب 3:15 دقيقة تتويج منتخب تونس بالميداليات الفضية 1:35 دقيقة غيلان الشعلالي يشكر جماهير تونس على مساندتهم 1:15 دقيقة أمير سعيود يروي قصة هدفه الرائع على تونس 4:49 دقيقة براهيمي أفضل لاعب في كأس العرب والجزيري الهداف 1:31 دقيقة مجيد بوقرة فخور بلاعبيه ويهدي التتويج للجزائريين 1:57 دقيقة منذر الكبيّر: لاعبونا قاتلوا ومنتخب الجزائر كبير