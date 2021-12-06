بوقرة مدرب الجزائر يؤكد على قوة المواجهة أمام مصر من قبل beIN SPORTS December 6, 2021 15:32 0:50 دقيقة أكد مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري على قوة المباراة التي ستجمع محاربي الصحراء بالفراعنة مشيراً في الوقت ذاته على أنهم يعرفون جيداً أسرار المنتخب المصري. مقابلات منتخب الجزائر منتخب مصر كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة بوقرة مدرب الجزائر يؤكد على قوة المواجهة أمام مصر إيفرتون يعلن إقالة مدير كرة القدم في النادي 5:36 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفلسطين قبل مواجهة الأردن 9:20 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لعدنان حمد مدرب منتخب الأردن 12:51 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للمغرب قبل مواجهة السعودية 0:35 دقيقة مواعيد مباريات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:28 دقيقة عُمان والبحرين في لقاء الفرصة الأخيرة 2:07 دقيقة منتخب العراق يأمل مرافقة قطر إلى ربع النهائي 3:09 دقيقة سوريا تطمح لحجز تأهلها من بوابة موريتانيا 2:53 دقيقة تونس - الإمارات لقاء مرتقب بحسابات التأهل