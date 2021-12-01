وعلى أرضية استاد الجنوب، سجل كل من محمد الناهيري (31) وعبد الإله حفيظي (56 و64) وبدر بانون (87 من ركلة جزاء) أهداف المنتخب المغربي.

ونجح الناهيري في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية من مسافة بعيدة غالطت الحارس الفلسطيني عمرو قدورة فارتطمت بالعارضة وهزت الشباك (31).

ونجح حفيظي في مضاعفة النتيجة للمغرب في الدقيقة 56 بعدما تلقف عرضية وحولها بتسديدة مباشرة في المرمى، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليمنى لقدورة (64).

واختتم نجم الأهلي المصري بانون أهداف "أسود الأطلس" بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة سفيان رحيمي.

