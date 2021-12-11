خرجت المباراة قوية ومثيرة منذ دقائقها الأولى واستطاع المنتخب الأردني مفاجأة منتخب الفراعنة بفضل انطلاقته القوية التي فاجأت لاعبي مصر تماماً وفي الدقيقة 12 أطلق يزن النعيمات لاعب النشامى تسديدة صاروخية فسكنت الكرة شباك حارس مصر محمد الشناوي معلنة هدف التقدم للأردن.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة "45+1" تمكن مهاجم المنتخب المصري مروان حمدي من تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وتماماً مثل الشوط الأول انطلق الشوط الثاني مثيراً ورائعاً من الجانبين إذ أضاع حسين فيصل فرصة هدف محققة رد عليها لاعب مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات بتسديدة أرضية زاحفة كادت أن تسكن شباك الشناوي.

واستمر التعادل في الشوط الثاني فلجأ المنتخبان إلى لعب شوطين إضافيين جاءت النتيجة فيها لصالح منتخب مصر تماماً بفضل البدلاء حيث منح محمد شريف تمريرة حاسمة رائعة إلى أحمد رفعت فسجل الهدف الثاني في الدقيقة 100 قبل أن يسجل البديل الآخر مروان داوود هدف حسم التأهل في الدقيقة 119 من ضربة رأس متقنة.