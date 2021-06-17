وفور وصول البعثة، دخلت مباشرة إلى الفقاعة الطبية، مع إجراء فحوصات كورونا والالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة.

وستمثّل مباراة المنتخب الليبي ضدّ نظيره السوداني الظهور الرسمي الأول للمدرب الإسباني خافيير كليمنتي، الذي تعاقد معه الاتحاد الليبي لكرة القدم للإشراف على تدريب المنتخب الأول.

وسيغيب الثلاثي حمدو الهوني، ومؤيد اللافي، وسند الورفلي عن كتيبة فرسان المتوسط، لارتباطهم مع أندية الترجي، والوداد، والرجاء.

يذكر أن الفائز من مواجهة ليبيا، والسودان، سينضم إلى المجموعة الرابعة النارية، التي تضم منتخبي مصر، والجزائر، والمتأهل من مباراة لبنان وجيبوتي.