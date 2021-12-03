وسجل كل من أكرم عفيف (32 من ركلة جزاء) ولاعب المنتخب العماني فهمي دوربين خطأ في مرماه (90+8) هدفي المنتخب القطري فيما دوّن خالد الهاجري هدف منتخب عمان الوحيد في الدقيقة 74.

ويحتل المنتخب القطري صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي المنتخب العراقي في مركز الوصافة بنقطتين وعمان في المركز الثالث بنقطة والبحرين في المركز الرابع (نقطة).



مباراة عمان وقطر – التفاصيل والأحداث

المنتخب القطري يتأهل إلى ربع النهائي.

نهاية المواجهة بفوز المنتخب القطري 2-1 على نظيره العماني.

دق 90 + 8: المنتخب القطري يدوّن هدفاً ثميناً في الوقت القاتل (2-1) - لاعب المنتخب العماني فهمي دوربين خطأ في مرماه.

دق 90 + 2: رأسية مونتاري مرت بجانب الخشبات الثلاثة لحارس المنتخب العماني.

دق 81: رأسية المعز علي كانت تنقصها الدقة

دق 74: المنتخب العماني يدرك التعادل برأسية خالد الهاجري (1-1)

دق 64: الغساني لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب فأضاع فرصة تعديل الكفة.

رغم تحسن الأداء العماني إلا أن الفرص الخطيرة تغيب عن خط المقدمة لرفاق أحمد الكعبي.

دق 56: أداء المنتخب العماني يشهد تحسناً كبيراً في هذه الفترة

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري على نظيره العماني 1-صفر.

دق 45 + 3: تصويبة همام الأمين القوية يتألق في صدها الحارس العماني إبراهيم المخيني

الضغط القطري المتواصل فرض على المنتخب العماني البقاء في مناطقه والبحث عن المرتدات.

دق 32: المنتخب القطري يتحصل على ركلة جزاء وأكرم عفيف يتكفل بتسجيل الهدف الأول للعنابي (1-صفر).

دق 28: تصويبة أكرم عفيف القوية أبعدها الحارس العماني بصعوبة بالغة.

دق 22: المنتخب القطري يواصل بسط سيطرته على المباراة من خلال محاولة التنويع في الهجمات من أجل الوصول إلى مرمى المنتخب العماني

المنتخب العماني يحاول الدخول في حيثيات المواجهة من خلال امتلاك الكرة ومحاولة البحث عن شباك الحارس سعد الشيب.

دق 13: المنتخب العماني يحاول امتصاص الضغط القطري القوي على حصونه من خلال الاحتفاظ بالكرة.

دق 10: أكرم عفيف بعد سلسلة من المراوغات يرسل عرضية رائعة يستقبلها المعز علي برأسية قوية أبعدها الحارس العماني بصعوبة.

دق 7: رأسية عبد الكريم حسن كانت قريبة من مرمى الحارس إبراهيم المخيني

بعد مرور 5 دقائق على بداية المواجهة، سيطرة قطرية مميزة بقيادة أكرم عفيف

بداية حماسية وشيقة لمباراة الديربي الخليجي

بداية مواجهة القمّة بين قطر وعمان على أرضية استاد المدينة التعليمية المونديالي.

التشكيلة الأساسية:

منتخب قطر



منتخب عمان