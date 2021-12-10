وسجل كل من علي سالمين (6 خطأ في مرماه) والمعز علي (28 من ركلة جزاء و45+4) وبوعلام خوخي (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44) أهداف المنتخب القطري.

وسيلاقي المنتخب القطري في نصف النهائي الفائز من مواجهة المغرب أمام الجزائر.



قطر والإمارات - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي 5-صفر.

دق 89: الحارس علي خصيف يوقف تصويبة أحمد علاء الدين.

دق 88: الحارس سعد الشيب ينجح في صد محاولة خليل الحمادي.

دق 80: بوعلام خوخي في الارتقاء مرة أخرى والدفاع الإماراتي يتصدى لرأسيته.

دق 73: رأسية بوعلام خوخي تجد العارضة

دق 55: علي مبخوت ينفرد بالحارس سعد الشيب ويصوب لكن كرته مرت بجانب المرمى.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب القطري على المنتخب الإماراتي 5-صفر.

دق 45 + 4: المعز علي يسجيل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والخامس للمنتخب القطري.

دق 44: تصويبة لا تصد ولا ترد من عبد العزيز حاتم تستقر في شباك منتخب الإمارات (4-صفر)

دق 36: بوعلام ينجح في تسجيل ركلة الجزاء .. النتيجة تشير إلى تقدم قطر على الإمارات 3-صفر

دق 35: الحكم يستعين بالـVAR للإعلان عن ركلة جزاء ثانية للمنتخب القطري

دق 32: كرة قوية من بوعلام من كرة ثابتة حولها حارس منتخب الإمارات إلى الركنية.

دق 28: المعز علي يسجل الهدف الثاني للمنتخب القطري من علامة الجزاء (2-صفر)

دق 27: ركلة جزاء للمنتخب القطري

دق 23: تمريرة سحرية من أكرم عفيف والمعز علي ينفرد وحارس منتخب الإمارات علي خصيف يتـألق في صد محاولة خطيرة.

يحاول وسط ميدان المنتخب الإماراتي البحث دائماً عن كايو الذي يتحرك كثيراً بين الخطوط.

المنتخب القطري يقدم أداءً رائعاً في مستهل هذه المواجهة، العنابي بطريقة تكتيكية مميزة تتمثل في الضغط الدائم على الخط الخلفي للمنتخب الإماراتي، أربك الحسابات وسلط ضغطاَ كبيراً على رفاق طحنون الزعابي.

دق 6: المعز علي يستغل هفوة فادحة في دفاع المنتخب الإماراتي ويرسل عرضية رائعة نحو أكرم عفيف الذي سدد الكرة ليحصل ارتباك بين المدافعين وعلي سالمين يضع الكرة في مرماه (1-صفر)

بداية القمّة الخليجية على أرضية ستاد البيت في مدينة الخور.

التشكيلة الأساسية |

منتخب قطر

🎥 | التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني🇶🇦 أمام منتخب الإمارات لمباراة الربع النهائي من بطولة #كأس_العرب 🏆.#مونديال_العرب#العنابي_أقوى_بحضوركم 💪 pic.twitter.com/0Kbpz1EIau — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 10, 2021

منتخب الإمارات