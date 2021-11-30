استهل المنتخب القطري مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ بتحقيق الفوز على المنتخب البحريني بهدف دون رد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 69 في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد البيت المونديالي وسبقها حفل افتتاح البطولة الكبرى.

وتصدر بذلك المنتخب القطري ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حلت العراق وعُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة (1-1).

قطر – البحرين: أبرز أحداث المباراة

المنتخب البحريني حاول إدراك التعادل بشتى الطرق وضغط بكل خطوطه على مرمى المنتخب القطري إلا أن دفاع العنابي تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه حتى أطلق حكم اللقاء البولندي سيمون مارسينياك صافرته معلناً نهاية المباراة على وقع فوز قطر بهدف نظيف.

الدقيقة 81 – المعز علي يهدر فرصة إحراز الهدف الثاني للمنتخب القطري.

الدقيقة 69 – عبد العزيز حاتم يدخل التاريخ ويحرز أول هدف في استاد البيت المونديالي برأسية متقنة بعد أن سبق مدافعي المنتخب البحريني وتخلص من الرقابة.

الدقيقة 64 – أكرم عفيف صانع ألعاب المنتخب القطري توغل من الجانب الأيسر ورفع كرة متقنة على رأس المعز علي الذي طار لها بدون أي رقابة وسددها برأسه ذهبت بغرابة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 58 – أخطر فرص المباراة إلى الآن عبد العزيز حاتم انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى بوعلام خوخي الذي سدد برأسه الكرة ذهبت فوق عارضة مرمى البحرين.

الدقيقة 55 – المنتخب القطري يواصل أفضليته الهجومية ويلجأ إلى التسديد البعيد المدى من خارج منطقة الجزاء إلا أن التعادل السلبي لازال مسيطراً على اللقاء.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تعادل سلبي بين منتخبي قطر والبحرين.

الدقيقة 44 – لاعب الوسط البحريني سيد ضياء أطلق تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة ذهبت على بعد سنتيمترات قليلة من مرمى سعد الشيب حارس العنابي.

الدقيقة 42 – ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء البحرينية انبرى لها بسام الراوي وسددها بإتقان إلا أنها ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة 32 – المنتخب القطري الأقرب للتسجيل، عبد العزيز حاتم سدد من اللمسة الأولى كرة أرضية مباشرة صوب المرمى ذهبت إلى خارج الملعب.

الدقيقة 25 – المنتخب القطري هو الأخطر حالياً المعز علي ينطلق من الجهة اليسرى ويتوغل داخل منطقة الجزاء ثم يسدد كرة قوية تصدى لها بثبات حارس المنتخب البحريني.

الدقيقة 18 - العملاق سيد محمد حارس البحرين يحمي مرماه من هدف محتم للعنابي

الدقيقة 7 - مهدي حميدان مهاجم المنتخب البحريني يهدر أولى الفرص الخطيرة في المباراة بعد أن تهيأت أمامه الكرة داخل منطقة الجزاء فسددها برأسه إلى خارج الملعب.

الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة المرتقبة بين قطر والبحرين في المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب.

تشكيلة المنتخب القطري