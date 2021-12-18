وجاءت المباراة متكافئة في المستوى إلى حد كبير خاصة في وقتها الأصلي إذ أضاع المعز علي مهاجم منتخب قطر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 47 قبل أن يرد عليه حمدي فتحي برأسية أنقذها نجم اللقاء وحارس قطر مشعل برشم في الدقيقة 62.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة وتحديداً في الدقيقة 86 عاد برشم وأنقذ مرماه من انفراد تام لمهاجم الفراعنة محمد شريف.

وعاد حارس العنابي وتألق مجدداً عندما أنقذ فرصة مزدوجة للمنتخب المصري بدأها مروان حمدي بتسديدة أرضية زاحفة فتصدى لها برشم قبل أن تعود لمصطفى فتحي فسدد الكرة في المرمى فوجدت حارس قطر مجدداً في الموعد.

وفي ركلات الترجيح أهدر حسن الهيدوس الركلة الأولى لقطر ثم أحرز محمد مجدي أفشة أولا ركلات مصر قبل أن يحرز خوخي بوعلام الركلة الثانية لقطر ثم أحرز السولية ثاني ركلات مصر.

وجاء الدور على عبد الكريم حسن فسجل ثالث ركلات العنابي محرزاً الهدف الثاني لقطر، قبل أن يضيع أحمد حجازي ثالث ركلات المنتخب المصري وجاء الدور على أحمد علاء الدين مهاجم المنتخب القطري فسجل محرزاً الهدف الثالث لقطر من الركلة الرابعة وسدد أحمد فتوح للفراعنة محرزاً الهدف الثالث.

وسجل أكرم عفيف الركلة الخامسة محرزاً الهدف الرابع وسجل أكرم توفيق بعد ذلك الهدف الرابع من الركلة الخامسة وسجل لاعب العنابي بهدوء كريم بوضياف ثم أضاع محمد شريف بعد أن تصدى لتسديدته مشعل برشم.

