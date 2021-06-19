بلغ المنتخب السوداني نهائيات مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الليبي 1-صفر السبت، على استاد خليفة الدولي في افتتاح الدور التمهيدي.

وسجّل هدف المباراة الوحيد محمد عبد الرحمان يوسف من ركلة جزاء (15).

وينظّم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبلين.

وضمن منتخب "صقور الجديان" حجز البطاقة الأولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر والفائز من ملحق آخر يجمع لبنان وجيبوتي الأربعاء.