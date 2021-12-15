المنتخب الجزائري يستعد لمباراته المرتقبة أمام المنتخب القطري من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 09:58 4:55 دقيقة يخوضُ المنتخبُ الجزائري نصف نهائي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ أمامَ نظيرهِ القطري بطموح التأهل. رفاقُ المتألق يوسف بلايلي يأملون مواصلة عروضِهم القوية في البطولة والعبور نحو المشهدِ الختامي. تقارير إخبارية المنتخب القطري المنتخب الجزائري كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مباراة تونس ومصر| معلومات البث المباشر 0:36 دقيقة إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" 2:41 دقيقة أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب 0:42 دقيقة مباراة قطر والجزائر – التغطية الخاصة 0:28 دقيقة مفاجأة رائعة لمشاهدي beIN SPORTS 4:13 دقيقة المنتخب التونسي يستعد لمواجهة المنتخب المصري 1:58 دقيقة منتخب مصر يتأهب لمواجهة تونس في الديربي المرتقب 4:55 دقيقة مباراة مرتقبة بين قطر والجزائر 2:03 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة الجزائر 0:49 دقيقة كوري يصبح البطل المطلق للرميات الثلاثية