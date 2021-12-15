المنتخب التونسي يكمل تحضيراته لمواجهة المنتخب المصري من قبل beIN SPORTS December 15, 2021 10:19 4:13 دقيقة أكمل المنتخبُ التونسي تحضيراتِه تحسباً للقاءِ نظيرهِ المصري وذلك في قمةٍ واعدةٍ يُريدُ خلالَها نسور قرطاج العبور للمشهدِ الختامي لمونديال العرب. تقارير إخبارية المنتخب المصري المنتخب التونسي كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة مباراة تونس ومصر| معلومات البث المباشر 0:36 دقيقة إصابة مودريتش ومارسيلو بـ"كوفيد-19" 2:41 دقيقة أغويرو يعتزل كرة القدم بسبب مشاكل في القلب 0:42 دقيقة مباراة قطر والجزائر – التغطية الخاصة 0:28 دقيقة مفاجأة رائعة لمشاهدي beIN SPORTS 4:13 دقيقة المنتخب التونسي يستعد لمواجهة المنتخب المصري 1:58 دقيقة منتخب مصر يتأهب لمواجهة تونس في الديربي المرتقب 4:55 دقيقة مباراة مرتقبة بين قطر والجزائر 2:03 دقيقة المنتخب القطري ينهي استعداداته لمواجهة الجزائر 0:49 دقيقة كوري يصبح البطل المطلق للرميات الثلاثية