وضرب المنتخب التونسي بذلك موعداً مع الفائز من مواجهة مصر والأردن والتي ستقام غداً السبت على استاد الجنوب المونديالي.

وافتتح المنتخب التونسي الذي دخل المباراة بقوة، التسجيل في الدقيقة 16 إثر ضربة رأس رائعة من سيف الدين الجزيري بعد أن استغل كرة عرضية جاءته من الجانب الأيسر لعبها محمد بن حميد.

وكاد لاعبو تونس أن يضاعفوا النتيجة في أكثر من فرصة إلا أن حارس عمان تألق في الذود عن مرماه.

وجاء الشوط الثاني مثيراً منذ بدايته من المنتخبين حيث تعددت التصويبات على المرميين وتألق صانع ألعاب المنتخب التونسي حنبعل المجبري الذي صنع أكثر من فرصة خطيرة على المرمى العُماني، وظهر في صفوف الأحمر العُماني مجدداً الحارس إبراهيم المخيني بتصديه لأكثر من تصويبة متقنة على مرماه.

ورويداً رويداً استعاد المنتخب العماني توازنه وبدأ يلجأ إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء وفي الدقيقة 66 تمكن أرشد العلوي لاعب المنتخب العُماني من إدراك التعادل لبلاده بسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس معز حسن.

ولم يهنأ العمانيون طويلاً بهدف التعادل إذ سريعاً من استعاد نسور قرطاج الريادة بعد أن تمكن قائد الفريق يوسف المساكني من تسجيل الهدف الثاني لبلاده عقب ارتقاءه لكرة عالية وسددها برأسه بإتقان في الشباك العمانية في الدقيقة 69.

وارتفعت حرارة اللقاء وازدادت الإثارة مع دخول المباراة في لحظاتها الأخيرة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز تونس وتأهلها إلى الدور القادم.