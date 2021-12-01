وبهذه النتيجة حصد المنتخب الأردني أول ثلاث نقاط له، ليحل وصيفاً للمنتخب المغربي الذي يتصدر المجموعة.

وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه احسان حداد (53)، ورغم النقص العددي تمكن "النشامى" في أخذ الأسبقية عندما فشل الدفاع في إبعاد كرة لتجد مرضي الذي صوبها قوية داخل المرمى (62).

وبحث "الأخضر" عن التعادل في أكثر من مناسبة، غير أنه تلقى ضربة موجعة عندما تلقى طرداً لمدافعه خليفة الدوسري (73) ببطاقة صفراء ثانية.

وكان المنتخب السعودي قاب قوسين من تعديل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا براعة الحارس الأردني يزيد أبو ليلى الذي تصدى لكرة حامد الغامدي قبل أن تعود لمحمد القحطاني الذي صوبها قوية فوق العارضة.

كما سجل عبدالله رديف هدفاً للسعودية ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ من سعود عبد الحميد على أبو ليلى (2+90).

وقال مرضي بعد المباراة "نحن غير راضين عن الأداء، لكن الأهم الثلاث نقاط... نطلب مساندة الجمهور في المباريات المقبلة لتقديم الأفضل".